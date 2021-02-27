T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB’den Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

27 Şubat 2021 13:06

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan serbest ulusal, mimarlık yarışmasına davet ediyor.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

 

İstanbul Büyükşehir BelediyesiyarışmaSosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24