İBB’den Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan serbest ulusal, mimarlık yarışmasına davet ediyor.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için tıklayın.