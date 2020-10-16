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İBB'den sokak hayvanları ve afetler için iki önemli protokol

16 Ekim 2020 22:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Yenikapı'daki İBB Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda İstanbul'u afetlere hazırlayacak ve sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak iki önemli protokol yapılması onaylandı.

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