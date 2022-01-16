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İBB’den Rıdvan Dilmen’e sert yanıt: Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı

"Ekrem İmamoğlu STV'de spor yorumcusuyken 'Fenerbahçe şike yapmıştır' dedi"

16 Ocak 2022 23:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığı konuşmayı eleştiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi. Ongun, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı" dedi.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı ağırladı. 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan maç sonrası Rıdvan Dilmen  spor yorumculuğu yaptığı programda açıklamada bulundu.

"Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" 

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