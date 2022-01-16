İBB’den Rıdvan Dilmen’e sert yanıt: Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığı konuşmayı eleştiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi. Ongun, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı" dedi.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı ağırladı. 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan maç sonrası Rıdvan Dilmen spor yorumculuğu yaptığı programda açıklamada bulundu.
"Ekrem İmamoğlu STV'de spor yorumcusuyken 'Fenerbahçe şike yapmıştır' dedi" ifadelerini kullanan Dilmen'e İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan sert yanıt geldi. Ongun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı"
"Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı"