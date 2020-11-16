İBB’den Netflix'e 'Bir Başkadır' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabında Netflix Türkiye'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Platformda yayına girdiği andan itibaren çok sayıda kişi tarafından izlenen ve sosyal medyada gündem olan 'Bir başkadır' adlı dizideki bir sahneye gönderme yapan belediye, "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor" bilgisini verdi.

Paylaşım şöyle devam etti:

"Sevgili Netflix Türkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır."

Netflix'ten yanıt

Netflix, İBB'nin paylaşımının altına, dizide geçen bir cümle ile yanıt verdi. İBB'nin "Sevgili Netflix Türkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır" paylaşımının altına Netflix dizide geçen, "“Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…” cümlesini alıntıladı.