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İBB'den Koronavirüs için özel çalışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, durakları ve araçları dezenfekte ediyor

29 Şubat 2020 12:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından Koronavirüs'e karşı önlem almak için çalışma başlatıldı.

Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama bu gece ilk defa gerçekleşti.

Çalışmalar kapsamında Darülaceze Perpa Durağı ile Okmeydanı Hastane Durağı önce yıkandı sonra da durak girişindeki turnikeler, İstanbul Kart dolum makineleri, durak içerisindeki oturma alanları ve panolar dezenfekte edildi.

Dezenfekte işlemlerinin ardından metrobüs duraklarında ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Çalışmalar sırasında yolcuların bu anları cep telefonu ile kaydettiği görüldü. (DHA)

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