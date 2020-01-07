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İBB'den Katar'a Arapça Kanal İstanbul göndermesi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından Arapça bir paylaşımda bulundu.

07 Ocak 2020 00:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, yapılması planlanan ve çeşitli tartışmalara neden olan Kanal İstanbul Projesine ilişkin Twitter'dan Arapça mesaj paylaştı.

Arapça açıklamada, "İlgililere duyurulur: İBB, Kanal İstanbul projesi protokolünden çekilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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