İBB'den Katar'a Arapça Kanal İstanbul göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, yapılması planlanan ve çeşitli tartışmalara neden olan Kanal İstanbul Projesine ilişkin Twitter'dan Arapça mesaj paylaştı.

Arapça açıklamada, "İlgililere duyurulur: İBB, Kanal İstanbul projesi protokolünden çekilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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