İBB'den Katar'a Arapça Kanal İstanbul göndermesi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, yapılması planlanan ve çeşitli tartışmalara neden olan Kanal İstanbul Projesine ilişkin Twitter'dan Arapça mesaj paylaştı.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/01/1578345848230-1.JPG" alt width="650" height="194" /></p>\n<p>Arapça açıklamada, "İlgililere duyurulur: İBB, Kanal İstanbul projesi protokolünden çekilmiştir" ifadeleri kullanıldı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN</strong> - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/katar-emiri-nin-annesi-kanal-istanbul-guzergahinda-arazi-aldi,852056">Katar Emiri'nin annesi Kanal İstanbul güzergâhında 44 dönüm arazi satın almış</a></p>\n</body>\n</html>