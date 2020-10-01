İBB'den kadın yolcunun burnunu kırdığı iddia edilen İETT şoförüyle ilgili yeni açıklama: Fiziki temasla müdahale kabul edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy'de İETT şoförü ile kadın yolcu arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak yeni bir açıklama yapıldı. Kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Bir görevlimizin, bir kadına fiziki temas yoluyla müdahalesi kabul edilemez" dendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy'de bir otobüs şoförünün kadın yolcuyu darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtilen açıklamada, ilgili birim ve yöneticilerin hızlı, titiz bir çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen ilk bilgilere göre; Otobüs AŞ şoförünün, otobüse binince İstanbulKart'ını basmayan kadın yolcuya ikazda bulunduğu tespit edilmişti. Son durağa gelindiğinde, şoförün otobüsün orta kapısından inen kadın yolcuyu arkasından giderek peron alanında uyardığı, burada bir arbede yaşandığı görülmüştü.

Devam eden inceleme sonucunda, olay yeriyle ilgili kamera kayıtlarına erişildi. Elde edilen görüntüler hemen incelendi. Görüntülerde; şoförün, arkası dönük yürümekte olan kadın yolcuyu omzundan tuttuğu, bunun üzerine yolcunun bu harekete tekme atarak karşılık verdiği görülmüştür.

Şoförün, savunmada kalmak veya geri çekilmek yerine bu tutumu sergilemesini kurumumuz adına kabul edilemez buluyoruz. Bir görevlimizin, bir kadına fiziki temas yoluyla müdahalesi kabul edilemez. Kadın yolcumuzun refleks gösterip fiziki karşılık vermesi de bu prensibimizi değiştirmez. Ayrıca, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla şoförün, kadın yolcuya mukabelesi ölçüsüzdür de. Bu şiddet, hiçbir şekliyle kabul edilemez. Otobüs AŞ çalışanı şoför hakkında, gerekli işlem yapılacaktır."