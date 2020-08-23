İBB'den ''Kabataş Senin, Karar Senin'' anketi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karaköy – Beşiktaş güzergâhının bir parçası olan Kabataş Transfer Merkezi ve yakın çevresinin yenilenmesine yönelik vatandaşlardan fikir ve öneri almak için anket hazırladı.

Ankette, Mahmutbey – Kabataş Metro hattının açılışı ve Kabataş Transfer Merkezi’nin tamamlanması ile Fındıklı Parkı’nın da yenilenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Anket açıklamasında Temmuz 2016’da yapımına başlanan ve tartışmalara sebep olan Kabataş Transfer Merkezi projesinden bahsedilerek, ''Deniz yolu, tramvay, füniküler ve otobüs hatlarının kesiştiği Kabataş, 4 yıl önce oldukça tartışma yaratan bir proje kapsamında halkın erişimine kapatıldı. Transfer Merkezi ve yakın çevresinin İstanbul halkının katkılarıyla dönüştürülmesi hedefleniyor'' dendi.

Ankete buradan ulaşılabiliyor.