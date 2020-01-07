İBB’den fırtına açıklaması: 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü

İstanbul’da iki gündür devam eden fırtına ve kuvvetli sağanak yağışa ilişkin açıklama yapıldı. İBB’de fırtına ve sağanak yağış nedeniyle can kaybı olmadığı ve yaralanma olmadığını kaydetti.

Yazılı açıklamada, “Geceden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek şehrin 61 ayrı noktasında oluşan göllenme ve baskınları önlemek için su tahliyesi gerçekleştirildi. 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı” denildi.

İBB’den yapılan açıklama şöyle:

“Geceden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek şehrin 61 ayrı noktasında oluşan göllenme ve baskınları önlemek için su tahliyesi gerçekleştirildi. 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı.

İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve batı bölgeleri Pazar akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Fırtına ve yağmur, trafikte aksamalara ve kazalara neden oldu.

İBB, 153 Beyaz Masa’ya il genelinden gelen çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi, tehlike arz eden parça, su baskını ve yollarda göllenme ihbarlarına İBB ekipleri tarafından müdahale etti. Çalışmalar AKOM’dan koordine edildi.

Geceden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek şehrin 61 ayrı noktasında oluşan göllenme ve baskınları önlemek için su tahliyesi gerçekleştirildi. 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı.

Kuvvetli Sağanak Yağış ve Fırtına nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor.

Metrekareye 100 kg yağış düştü

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde Salı saat 07:00 itibari ile en fazla yağış; Eyüpsultan Hamidiye (108.6 kg/m2), Şişli (100 kg/m2), Beykoz (92 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.

En az yağışlar Silivri (25kg/m2), Büyükçekmece Kamiloba (38kg/m2) gibi batı ilçelerimizde kaydedildi. İl genelinde ortalama 60 kg/m2 yağış kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77’ye ulaştı.

En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına (65-100km/s) şeklinde etkili olan rüzgârlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor"