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İBB'den ek sefer kararı

"4 günlük yasağın ardından 27 Nisan günü yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulmuştur"

26 Nisan 2020 19:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27 Nisan Pazartesi günü yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında, geçen haftaya göre yüzde 20'den fazla artış oluğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Sokağa çıkma yasağı kararına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında geçen haftaya göre %20'den fazla artış gözlenmiştir.

4 günlük yasağın ardından 27 Nisan Pazartesi günü yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulmuştur."

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