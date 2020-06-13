İBB'den Bakan Kurum'a 'Haliç' yanıtı: 12 bin yıllık buzul gölünü yok edenlerin anlamamaları normal

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Haliç'te deniz suyunun renk değiştirmesiyle ilgili "Hepimizin içini sızlatıyor" açıklamasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yanıt verdi. Ongun, "12 bin yıllık buzul gölünü yok edenlerin, Haliç’te yaşanan biyolojik değişimleri anlamamaları normaldir" dedi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Haliç'teki deniz suyunun renk değiştirmesiyle ilgili "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yanıt verdi. Ongun, "Kırmızılığa yol açan algler tamamen doğaldır. Çevre Bakanlığı’nın bu doğal ve bilimsel durumdan bihaber olmasını kamuoyu takdirine bırakıyoruz" dedi. TIKLAYIN - İBB, Haliç'teki kızıllığın nedenini açıkladı: Algı değil alg

Kurum: İçimizi sızlatıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'te oluşan görüntüye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Rize'deki incelemeleri sırasında bir gazetecinin "Haliç'te denizde renk değişimi oldu, bu konuda bir çalışmanız olacak mı?" sorusu üzerine, çevre yatırımlarının süreklilik arz ettiğini söyledi. Bakan Kurum, "Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, yıllar içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir. Tabii Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor" diye konuştu.

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İBB: Biyolojik değişimleri anlamamaları normal

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Bakan Murat Kurum'un açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Ongun paylaşımında, "12 bin yıllık buzul gölünü yok edenlerin, Haliç’te yaşanan biyolojik değişimleri anlamamaları normaldir. Kırmızılığa yol açan algler tamamen doğaldır. Çevre Bakanlığı’nın bu doğal ve bilimsel durumdan bihaber olmasını kamuoyu takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.