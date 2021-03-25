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"İBB’den ayrılan AKP'li bürokratlar için TCDD’de kişiye özel daire başkanlığı kuruldu"

25 Mart 2021 09:24

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) kaybeden AKP’nin belediyede işsiz kalan bürokratlarını TCDD’nin üst kadrolarına doldurduğunu söyledi. TCDD’deki siyasi kadrolaşma ile de yetinilmediğini belirten Çakırözer, siyasi atamalar için kamuda örneği görülmeyen “hukuksuz makamlar” oluşturulduğunu belirtti.

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