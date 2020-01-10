İBB’den atılan Erkan Altay: İşe iadem için söz verildi ancak tutulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa'daki işinden atılan Erkan Altay, üst yönetim yetkililerinin kendisine “işe iade yapılacağını ve yaşananların telafisi için 9 Ocak Perşembe günü İBB tarafından kendisiyle iletişime geçileceği” sözünün verdiğini ama bu sözün tutulmadığını söyledi.

31 Aralık 2019'da İBB Beyaz Masa'da işe başlayan Altay'a askerlik muafiyet gerekçesi sorulması üzerine eşcinsel olduğu için rapor aldığını söyledi. Altay, KaosGL'ye verdiği demeçte sonraki süreçte işten çıkarıldığını aktarmıştı.

Olayın basına yansımasının ardından Altay üst yönetimin kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek "“işe iade yapılacağını ve yaşananların telafisi için 9 Ocak Perşembe günü İBB tarafından kendisiyle iletişime geçileceği” sözünün verildiğini söyledi. Buna rağmen kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini söyleyen Altay, işyerinin Whatsapp grubundan da çıkarıldığını anlattı:

“Şaka gibi bir süreç yaşıyorum. Uğradığım haksızlık nedeni ile maddi ve manevi kayba uğradım. Durumun kabul edilip söz verilmesine rağmen kimse iletişime geçmediği gibi, bir de whatsapp grubundan da atıldım. 5 gündür bütün eğitimleri kaçırdım ve şu anki seviyeye yetişmem normal şartlarda artık mümkün değil. Eğitim başlangıcında bir gün bile kaçırırsak çok sorun yaşayacağımızı ilettikleri için boğazım şiş, halsiz halde iken dahi rapor almak yerine eğitime katılmaya özen göstermiştim. Tüm bunların duyulabilmesi ve başkasının da aynı olayları yaşamaması için omzumda yük hissedip toplumda sert hatların olduğu bu gibi hassas bir konuda dürüstçe her şeyi anlatıp, ismim ve fotoğrafımla kamuoyuna duyuru yapmak zorunda kaldım.

Beni gruptan atan eğitmene beni neden attığını sordum. Yönetimin istediğini iletti. Kim istedi dedim isim veremeyeceğini söyledi. Üst yönetim tarafından hakkım teslim edilmesine rağmen alt yönetimde kalan ve özellikle önceki dönemdeki zihniyeti temsil ettiğini gördüğüm kişilerin hala ipleri elinde tuttuğunu düşünüyorum. Bu yapılanların başkan ve ekibi ile ilintili olması bence mümkün değil.”

Altay son olarak, “konunun gündemden düşmesi için yanıt verilmediğini, bu aşamadan sonra başka iş arayacağını ve artık dönüş yapılsa bile kabul etmeyeceğini” söyledi.

İBB tarafından konu hakkında herhangi bir resmî duyuru ise yapılmadı.