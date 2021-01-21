İBB'den 30 bin öğrenciye kırtasiye seti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 bin öğrencinin evine kırtasiye seti gönderdi.

İBB, her eğitim öğretim yılı başında yaptığı fakat pandemi nedeniyle okullara ulaştıramadığı kırtasiye seti desteğini, öğrencilerin evlerine ulaştırıyor. Yeni yılın ilk günleri ile birlikte dağıtımına başlanan setler defter çeşitleri, kalem, silgi, boya ve öğrencilerin derslerinde ihtiyaç duyacakları çeşitli malzemeden oluşuyor. Dayanışma kapsamında 30 bin ilköğretim ve lise öğrencisinin evine kırtasiye gereçlerinin ulaştırılması hedefleniyor.

İBB, ailelere destek olmak, öğrencileri motive etmek ve başarılarına katkı sağlamak amacıyla her eğitim öğretim yılında ilköğretim ve lise öğrencilerini kırtasiye seti ile destekliyor. Daha önce eğitim öğretim yılının başında okullara ulaştırılan ve sınıflarında öğrencilere teslim edilen kırtasiye setleri, bu yıl Kovid-19 nedeniyle okulların açılamaması ve eğitimin uzaktan yapılması dolayısıyla dağıtılamadı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından temin edilen ve dağıtıma hazır hale getirilen setlerin teslim edileceği öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirleniyor.

Gereçler, ilköğretim ve lise öğrencileri için farklı kırtasiye malzemelerinden oluşuyor. Setlerde kareli ve çizgili defterler, resim defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve bu malzemeleri koyabilecekleri dosya bulunuyor. Her gün yaklaşık 200 öğrenciye ulaşan İBB ekipleri, şimdiye kadar yaklaşık 10 bin öğrencinin evine eğitim seti ulaştırdı. Destek kapsamında 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.