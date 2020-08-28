İBB'den 30 Ağustos kutlama programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda pandemi sürecine uygun kutlamalar düzenleneceğini açıkladı. Fiziki mesafe kuralıyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Maltepe, Kadıköy, Miniatürk ve Yenikapı’da etkinlikler yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyük Zafer’in 98’nci yılı için salgın koşullarına göre planlanan etkinlikler gerçekleştirecek. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda çocuk etkinliği ve konserler düzenleyecek İBB, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’ndaki programında pandemi nedeniyle ücretsiz bilet uygulamasına gidecek. Sınırlı sayıdaki biletler, başvuru formunun bulunduğu portal üzerinden alınabilecek.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İBB’nin desteğiyle gerçekleşen “Park Et Seyret” etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sürecek. Haluk Levent de burada bir konser verecek.

Toplu taşıma ücretsiz

İBB’nin denetimindeki toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutarak ücretsiz binecek. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

Etkinlik programı şöyle:

Yenikapı

20.00: DJ Performansı

20.30: “Nazım Hikmet” Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları

22.00: Haluk Levent Konseri

23.30: Kapanış

Maltepe

20.00: DJ Performansı

20.30: İBB Şehir Tiyatroları Tarafından 30 Ağustos için Özel Olarak

Hazırlanan “ Zaferin Tanıkları” Tiyatro Oyunu Gösterimi

21.00: İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği Konseri

21.40: “Direnen Mızıkacılar Orkestrası” Konseri

23.00: Kapanış

Kemerburgaz Kent Ormanı:

Alan Etkinlikleri: 10:00-17:00

Türk Bayraklarıyla Uçurtma Şenliği – 1.000 adet uçurtma

Çocuk Etkinlikleri ve Mini Ödüllü Yarışmalar

Çocuk Atölyeleri

Alan Süslemeleri

Sahne Programı:

15.00: İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği Konseri

16.00: İBB Kent Orkestrası Bando Konseri

17.00: DJ Performansı

19.00: İBB Kent Orkestrası Konseri

20.30: Kapanış

Miniatürk etkinlikleri:

Saat: 13.30 / 15.30

Sahne Etkinlikleri:

Bando

Jonglör

Atatürk ve Çocuk

Kamaşibai

Köpük Show

Alan Etkinlikleri:

T-Shirt Boyama Atölyesi

Zafer Bayramı Anı Duvarı

Atatürk Sergisi

Maskotlar

Balon Oyunları

Kadıköy İstanbul Kitapçısı etkinliği:

Saat : 11.00/12.00-Klasik Müzik Konseri