İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilmişti; Yeşim Meltem Şişli için 9 yıl hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şişli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 19 kadın ''mağdur'', Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ''katılan'' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüpheli Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

Şikâyette bulunan İSMEK çalışanları Şişli’nin kendilerine, "Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor... Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız..." dediğini iddia etmişti.