İBB'de üst düzey ayrılık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Yavuz Erkut'tan boşalan Genel Sekreterlik koltuğuna Can Akın Çağlar'ın oturmasının ardından, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Kalkanlı görevini bıraktı.

Erkut emekli olunca, Kalkanlı da görevinden ayrıldı.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Kalkanlı'nın bıraktığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

Erkut'un yaş haddi nedeniyle emekli olmasının ardından Genel Sekreterlik koltuğuna Çağlar'ın oturması, kamuoyunda bir süre tartışma yaratmıştı. Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan Can Akın Çağlar batık kredi tartışmalarıyla gündemdeydi.

Kalkanlı, eski Genel Sekreter Yavuz Erkut'la birlikte TÜPRAŞ'tan İBB'ye gelmişti.

Murat Kalkanlı kimdir?

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu.

Botaş'la başlayan profesyonel iş yaşamında enerji sektöründe yaklaşık 15 sene çalışarak deneyim kazandı.

Botaş'ın ardından Gama/Tekfen'de görev yaptı. Son olarak 2014-2018 yılları arasında Tüpraş'ta yöneticilik yapan Kalkanlı, buradaki görevinin ardından İBB'ye Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştı.