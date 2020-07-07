İBB'de görev değişimi: Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, genel sekreterliğe getiriliyor

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut emekli oluyor. Erkut'un yerine yıllarca Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan Can Akın Çağlar getiriliyor.

Can Akın Çağlar bankacılık kariyeri sonrası sigortacılık sektöründe önemli görevler üstlenmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çağlar'ın göreve gelişini şöyle duyurdu:

"İBB Genel Sekreterimiz @YavuzErkt 7 Temmuz itibariyle emekli olmuştur. Hizmetleri için Sayın Erkut’a teşekkür ederiz ve aynı yolda beraber yürümeye devam edeceğimizi duyururuz. Yeni Genel Sekreterimiz @CanAkinCaglar olmuştur. Sayın Çağlar’a da yeni görevinde başarılar dileriz."

Can Akın Çağlar kimdir?

Çağlar, bankalar yeminli murakıplığı ile başladığı görevinde en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğüne kadar yükselmiş bu görevi 8 yıl sürdürmüştü. Ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliği yapan Çağlar, sonrasında sigorta sektörüne geçmişti. Eureka Sigorta Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı da yapan Çağlar İBB'deki görevinden önce Eureka Sigorta Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.