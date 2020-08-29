İBB’de görev değişimi; 2 genel sekreter yardımcısı atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üst düzey yönetiminde değişikliğe gidildi. 7 genel sekreter yardımcılığının bulunduğu İBB yönetim kadrosuna yeni 2 genel sekreter yardımcısı atandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmar, Etüd ve Projelerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Mehmet Çakılcıoğlu’nun yerine Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ı atadı.

Çakılcıoğlu'nun danışman olarak İBB'de görevine devam edeceği öğrenildi. Polat'ın yerine de Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel getirildi.

Polat, İBB'nin Londra'da düzenlenen müzayedede satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunu incelemek ve teslim almak üzere Londra'ya giden heyetin başında yer almıştı.

2002 yılında İ.Ü Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Polat, 2003 yılında İTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü'nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı.

Aynı bölümde 2011- 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi.

2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren “Vakıf Uzmanı” olarak sürdürdü. 2014- 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016- 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakif Uzmanları Derneği üyesi.

Kalkanlı'nın yerine yeni isim

Geçtiğimiz günlerde görevini bırakan teknik işler ve yeşil alanlardan sorumlu genel sekreter yardımcısı Murat Kalkanlı'nın yerine de Satınalma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay getirildi.

Yaş haddinden emekli olan İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un yerine Can Akın Çağlar'ın atanmasının ardından Kalkanlı görevi bırakmıştı. Yeni genel sekreter yardımcısı Alpay’ın yerine de İhale İşleri Müdürü Oktay Özel Satın Alma Daire Başkanı oldu.

Yaş haddinden emekli olan İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un yerine Can Akın Çağlar'ın atanmasının ardından Kalkanlı görevi bırakmıştı. Yeni genel sekreter yardımcısı Alpay’ın yerine de İhale İşleri Müdürü Mustafa Sökmen Satın Alma Daire Başkanı oldu.

1999-2009 yılları arasında Kıraç İlk Kademe Belediyesi, 2009-2015 yılları arasında Büyükçekmece Belediyesinde çeşitli kadrolarda yöneticilik yaptı. 2015 yılından itibaren Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü ve ardından Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.