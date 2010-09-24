-İBB CİMBOM'U DA YENMEK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Süper Lig'e çıktığı 2007-08 sezonundan itibaren ''Üç Büyükler''den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenen, ancak Galatasaray'ı mağlup edemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 26 Eylül Pazar günü sarı-kırmızılı takım ile yapacağı maçta bir ilki yaşamak istiyor. İstanbul ekibi, 4. sezonunu geçirdiği ligde, Galatasaray ile yaptığı 6 maçın, 4'ünü yitirdi, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Ligdeki ilk sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında ise rakibine 3-0 yenildi. İstanbul temsilcisi, 2008-09 sezonunda rakibine deplasmanda 2-0, kendi sahasında ise 1-0'lık skorlarla rakibine mağlup oldu. Geçen sezon ise deplasmanda rakibiyle son dakikada attığı golle 1-1 berabere kalan lacivert-turunculular, kendi sahasındaki maçı 1-0'lık skorla yitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 6 lig maçında Galatasaray'dan sadece 2 puan alabildi. -FENERBAHÇE'Yİ 3 KEZ YENDİ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ''Üç Büyükler'' içinde en fazla galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Ligde 4. sezonunu yaşayan İstanbul ekibi, Fenerbahçe ile yaptığı 6 maçta rakibi 3 kez yenerken, 1 maçta berabere kaldı, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2007-08 sezonunda kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen lacivert-turunculular, deplasmandaki maçta ise 2-2 berabere kaldı. 2008-09 sezonunda ise deplasmanda sarı-lacivertlilere 2-0 yenilen İstanbul ekibi, kendi sahasında ise rakibini 2-0 yendi. Geçen sezon da Kadıköy'de yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kendi sahasındaki maçtan 2-1 galip ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe ile yaptığı 6 maçta 10 puan topladı. -BEŞİKTAŞ'TAN 9 PUAN ALDI- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile ligde yaptığı 7 maçta ise 9 puan topladı. 2007-08 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan İstanbul temsilcisi, kendi sahasında rakibini 2-1 yendi. 2008-09 sezonunda kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan lacivert-turunculular, deplasmanda rakibine 2-1 yenildi. Geçen sezon ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile kendi sahasında yaptığı maçta 1-1 berabere kalırken, deplasmanda rakibine 2-0 yenildi. Lacivert-turunculular, bu sezon Beşiktaş'ı kendi sahasında 2-0 yenmeyi başardı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.