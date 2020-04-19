İBB çiftçiye tohum, fide, tarım ilacı desteği yapacak; elinde kalan ürünü satın alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında halkın gıda ihtiyacını karşılamak ve çiftçiye destek olmak için üretim seferberliği başlattı. Belediye, çiftçinin satamadığı ürününü hal fiyatı üzerinden satın alacak. Alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Çiftçiye yapılacak desteğe ilişkin bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Müdürü Ahmet Atalık, salgınla mücadele döneminde İstanbulluların gıda ihtiyacını karşılamada ve çiftçinin üretimine devam etmesini sağlamada önemli adımlar atmış olacaklarını söyledi.

Çiftçiye tohum, fide, tarım ilacı, gübre desteği

Destek sürecinde, tohum, fide, tarım ilacı, gübre ve damla sulama gibi çiftçiye maliyet yükü olan kalemlerde hibe yapılacağını açıklayan Atalık, "Üretimin her aşamasında çiftçiler ziraat mühendislerinden bilgi ve destek alabilecek.



Çiftçi ürünü istediği gibi satabilecek, satamadığı koşulda İBB devreye girecek. Çiftçinin ürününü, hal fiyatı üzerinden satın alacak. Alınan ürün de ihtiyacı olan ailelere ücretsiz dağıtılacak" dedi.

Uzman ziraat mühendisleri çiftçiyi yönlendirecek

Kentin toprağı ile en iyi şekilde uyum sağlayacak domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz çeşitleri tohum veya fidelerinin çiftçilere hibe edileceğini bildiren Atalık, uzman ziraat mühendislerinin de üretimin her aşamasında çiftçinin bilinçli üretim yapması için yönlendirici görev üstleneceğini anlattı.

Hibeler kayıt yaptıran çiftçilere dağıtılacak

Mühendislerin sebze ve meyve tarımı yapılan kırsal mahalle muhtarlarıyla ve çiftçilerle görüşmelere başladığını belirten Atalık kayıt için şunları söyledi: "Proje yaklaşık bin 500 dekar alanda uygulanacak. Fide ve tohumlarımızı 1-15 Mayıs aralığında toprakla buluşturarak projemizi başlatmış olacağız.



Hibeler, muhtarlık ve kooperatiflere kayıt yaptıran çiftçilere dağıtılacak. Çiftçilerimizin, aynı zamanda 0505 474 32 35 irtibat numarasından kayıt yaptırması da mümkün olacak."