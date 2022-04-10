İBB CHP Grup Başkanvekilliğine Doğan Subaşı yeniden seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP Meclis Grup Yönetimi ve Grup Başkanvekili seçimleri yapıldı. Doğan Subaşı, yeniden İBB Meclis Grup Başkanvekili seçildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda, İBB CHP Meclis Grup Yönetimi ve Grup Başkanvekilliği seçimleri yapıldı. Seçime İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Doğan Subaşı yeniden grup başkanvekili oldu

Önceki dönem İBB CHP Grup Başkanvekilliği yapan Doğan Subaşı, bugünkü seçimde yeniden İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili seçildi. Subaşı, seçimde tek adaydı.

Önceki yönetimde yer alan 5 kişi seçilmedi

İBB CHP Meclis Grup Yönetimine ise Tarık Balyalı, Mesut Kösedağı, Filiz Öztürk Çelik, Fidan Aslan Eroğlu, Hayrettin Özbakır, Mahir Çelik ve Nerze Özyurtlu seçildi. Grup yönetimi seçimlerinde 14 isim yarıştı. Seçilemeyen 7 kişiden 5’i önceki yönetimde yer alıyordu.

"16 milyon İstanbullu için yeni dönem"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından seçimle ilgili yapılan paylaşım şöyle:

“İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla İl Başkanlığımızda gerçekleştirilen İBB Meclis Grup toplantısında, yapılan grup seçimi sonrası 16 milyon İstanbullu için yeni dönem meclis çalışması planlandı.”