İBB çalışanından skandal paylaşım: Bunların karıları ve kızları 'evet'çilere helal!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer Akbayrak, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak ‘evet’çilere helaldir" dedi.

İBB, daha sonra yaptığı bir açıklama ile söz konusu kişinin skandal paylaşımlarından sonra açığa alındığını ve soruşturma paylaştıldığını duyurdu. Ömer Akbayrak isimli kişi, sosyal medya hesabını da kapattı.

Akbayrak, tepkilere neden olan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar. CHP açıkça savaş ilan ederek bu hususta elinden geleni ardına koymamaktadır. Meclis’te başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleri ile ‘evet’çilerin üzerine çevirmişlerdir. 17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak ‘evet’çilere helaldir"

Söylemlerine "gerekçe" olarak CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "1919’da Samsun’a çıkıp 1922’de İzmir’de denize döktüklerimiz emperyalistler ve uşaklarıydı. ‘Evet’ çıkarsa bölmek isteyenleri yine denize dökeriz” ifadesini gösteren Akbayrak, kendisini eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta da "Bunlar bizi denize dökmekten ve savaştan bahsediyorlarsa, biz de savaş hukukundan bahsettik" savunmasını yaptı.

Akbayrak, daha sonraki paylaşımında ise "hayır" oyu kullanacaklara yönelik "Nemrut" ve "Firavun" benzetmesi yaptı. Kendilerine savaş açıldığını iddia eden Akbayrak, "Onlar savaş açar, biz cihat eder, ganimetleri toplarız mahşere kadar" paylaşımında bulundu.

*T24'ün notu: Habere konu olan kişinin yazım yanlışları düzeltilmiştir.