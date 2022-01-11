İBB çalışanından Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusu: Kamuoyu nezdinde çok ağır derecede küçük düşürücü hakaretlerde bulundular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’de çalışan Nuri Başkapan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkapan dilekçesinde “Asılsız iddialarla beni ve kurumumu suçlayarak kamuoyu nezdinde çok ağır derecede küçük düşürücü hakaretlerde bulunmuşlardır" ifadesini kullandı, iki isim hakkında üç kuruşluk tazminat davası da açtı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan yazısında, "Hani, on binlerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı terörle ilişkilendirilip zan altında bırakıldı ya... Onların içinden biri bunun sorumlusu olduğunu düşündüğü Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu için soluğu adliyede aldı. İBB’nin iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’de çalışan Nuri Başkapan dilekçesinde özetle şunları söyledi: 'Asılsız iddialarla beni ve kurumumu suçlayarak kamuoyu nezdinde çok ağır derecede küçük düşürücü hakaretlerde bulunmuşlardır. Tüm bu yaşananlardan kişisel ve kurumsal haklarımın saldırıya uğradığı sabittir. Maruz kaldığımız bu denli asılsız iddia ve iftiralar nedeniyle psikolojik sarsıntı yaşadık.' İBB çalışanı, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de İçişleri Bakanı Soylu’nun suç işlediğini öne sürdü ve yargılanmalarını talep etti. Aynı Nuri Başkapan’ın iki isim hakkında ayrıca üç kuruşluk tazminat davası açtığını da öğrendim. Evet, yargı sisteminin ilgili başvurulara dair ne yapacağı malum. Ancak her haliyle ilginç bir dosya olarak raflarda ve tabii ki arşivde yerini alacak." ifadesini kullandı.