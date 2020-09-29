İBB, Beyoğlu ilçesinin yeniden İstanbulun gündemine taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Müdürlüğü, "İstanbul senin/Beyoğlu senin" başlığıyla kamuoyu tanıtım toplantısı düzenleyecek.

Katılımcı ortamlarda hazırlanmış bir plan ve politika belgesi üretmeyi hedeflendiği belirtilen duyuruda, "Beyoğlu kent gündemini Beyoğlu sakinleri, Beyoğlu ile ilgili söz söylemek isteyen İstanbullular, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, bilim insanları ve ilgili kamu kurumları ile birlikte yeniden tartışmaya açmak için bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmanın yol haritasını oluşturmayı istiyoruz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan uyuru şöyle:

Beyoğlu İlçesini Yeniden İstanbul’un Gündemine Taşıyor,

Beyoğlu’nun Geleceğini Birlikte Tartışmaya ve Planlamaya Davet Ediyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı olarak, Beyoğlu’nun geleceğini ilgilendiren konularla ilgili yeni bir açılım ve vizyon ortaya koyabilmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamalarını eşgüdüm içinde yönlendirebilmek amacıyla, katılımcı ortamlarda hazırlanmış bir plan ve politika belgesi üretmeyi hedefliyoruz.

Beyoğlu kent gündemini Beyoğlu sakinleri, Beyoğlu ile ilgili söz söylemek isteyen İstanbullular, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, bilim insanları ve ilgili kamu kurumları ile birlikte yeniden tartışmaya açmak için bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmanın yol haritasını oluşturmayı istiyoruz.

30 Eylül 2020 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Beyoğlu katılımcı planlama çalışmalarının ilk adımını atacağımız “Beyoğlu İlçesi Katılımcı Planlama Süreci Kamuoyu Tanıtımı Toplantısı”nda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Katılım için 28 Eylül 2020 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıdaki formu doldurarak kayıt yaptırmanızı rica ederiz. 1131 kişilik etkinlik alanında pandemi koşullarına uygun düzenlemeler yapılarak önlemler alınacak ve etkinlik 300 kişi ile sınırlı tutulacaktır.

Tarih: 30 Eylül 2020

Yer: Haliç Kongre Merkezi / Sadabad Salonu (Salonla ilgili detaylar için buraya tıklayınız.)