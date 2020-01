İBB Belediye Meclisi'ne göre; kadın-erkek fırsat eşitliği sorunu yok!

TBMM'den sonra Türkiye'nin en büyük meclisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kurulan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na 2 yılda hiç dosya gelmezken, İmar Komisyonu'na 2 bin 750 dosya geldi. Dünya ekonomik forumunun raporuna göre, kadın erkek fırsat eşitliğinde 142 ülke arasında Türkiye 125. sırada yer alıyor.

Radikal’den Ercan Sarıkaya’nın haberine göre; diğer komisyonlara gelen dosya sayıları ise şöyle: Plan Bütçe 215, Ulaşım Trafik 319, Hukuk 392, Harita 192, Engelsiz Hayat 7, Tarım Orman 19, Deprem 10,Temel Haklar 58, Kent Ekonomisi 22, Çevre 18, Eğitim 117, Tarife 30, AB ve Dış İlişkiler 60, Turizm 28, Sosyal Hizmetler 20, Altyapı ve Mesken, 142, Halkla İlişkiler 4, Gençlik ve Spor 12, Sağlık 6, Kültür Sanat Komisyonu’na 100.

Türkiye’de neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor, onlarcası şiddete maruz kalıyor. Türkiye’de 2014 yılında 286, 2015 yılında ise 276 kadın öldürüldü. Öldürülen kadınların büyük bölümü İstanbul’da yaşıyordu. Aynı şekilde yüzlerce kadın da şiddete maruz kalıyor. Her ne kadar kadınların erkeklerle eşit hakları sahip oldukları söylense de uygulamada bunun gerçek olmadığı her fırsatta ortaya çıkıyor.

Kadınların yaşadığı bu açmaz siyasette de kendisini gösteriyor. 2014 yılının mart ayında yapılan yerel seçimden sonra 310 üyesi ile Türkiye’nin TBMM’den sonraki en büyük meclisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 180 AKP, 127 CHP ve 2 MHP’li meclis üyesinden oluştu. Nisan ayında toplanan mecliste 22 farklı komisyona partiler adına üye seçimleri yapıldı ve meclis ile komisyonlar çalışmaya başladı. Bu komisyonlardan biri de "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" idi. Komisyon 5’i AKP,4’ü de CHP’li 9 kadın üyeden oluştu.

Komisyonun çalışması, İstanbul’da yaşayan kadınların dertlerine çare olacak kararlar alıp çözümler araması bekleniyordu. Ama aradan geçen 2 yılda komisyona hiç dosya gelmedi. İki yılda hiçbir meclis üyesi ya da kurum kuruluş, 100’e yakın kadının öldürüldüğü kentte kadınların sorunlarını dile getiren bir öneri getirmedi. Komisyon üyeleri de bir çalışma yapmayınca toplantı bile yapmadı. Bu dönemi toplantısız ve dosyasız geçiren tek komisyon olmayı başardı. 2009-2014 arası dönemde ise yani 5 yılda aynı komisyona sadece 3 dosya gelmiş o da protokol yetkisi içeriyor.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na 2750 dosya

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na dosya gelmiyor da diğer 21 komisyonun çalışması nasıl? İşte ‘fırsat eşitliği’ tablosu burada ortaya çıkıyor! Komisyonlar içerisinde en çok çalışan komisyon İmar ve Bayındırlık Komisyonu... Taşı toprağı altın diyerek her önüne gelenin kazmayı vurduğu İstanbul’da İmar Komisyonu’na iki yılda yaklaşık 2 bin 750 dosya gelmiş. Bu dosyaların kimi meclisten onaylanıp geçmiş kimi ise geri bırakılmış. Diğer komisyonlara gelen dosya sayıları ise şöyle: Plan Bütçe 215, Ulaşım Trafik 319, Hukuk 392, Harita 192, Engelsiz Hayat 7, Tarım Orman 19, Deprem 10,Temel Haklar 58, Kent Ekonomisi 22, Çevre 18, Eğitim 117, Tarife 30, AB ve Dış İlişkiler 60, Turizm 28, Sosyal Hizmetler 20,Altyapı ve Mesken, 142, Halkla İlişkiler 4, Gençlik ve Spor 12, Sağlık 6, Kültür Sanat Komisyonu’na 100 dosya gelmiş.

“İstanbul’un tamamını mora boyasan da fayda yok”

Komisyonun toplanmamasına ve hiçbir dosya gönderilmemesine tepki gösteren İBB’nin CHP’li üyesi Hüseyin Sağ şunları söyledi:

“Demek ki İstanbul ilinde aile ve kadınların bir sorunu yok. İstanbul, kadın ve erkekler arasında fırsat eşitliği oranı dünyada en iyi olan şehir seçildi. Nereden anlıyoruz Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu beş yıldır toplanmıyor, tüm sorunları İmar ve Bayındırlık Komisyonu üzerinden çözüyorlar, çünkü en çok toplanan komisyon. İBB’nin web sayfasını ya da İstanbul’un bazı simge yapılarını mor renge boyamakla olmaz. Tüm kaldırımları mora boyasan ne olur kafa içi kara olduktan sonra…”

“İşlevsizliğe ben de anlam veremiyorum ama…”

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun CHP’li üyelerinden biri olan Sevim Yalınkılıç, seçimlerden bu yana hiç toplanmadıklarını doğruladı. Aslında kendisi de pek anlam verememiş toplanamamalarına, “Ama dosya gelmedi” diyor. Kendilerinde de eksiklik olduğunu kabul eden ve kadınların birçok sorunu olmasına rağmen bu komisyonun işlevsiz olmasına anlam veremediğini dile getiren Yalınkılıç şunları söyledi:

"2009 yılında 5840 sayılı kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu kanunu ile kurulan komisyon kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak gelişmeleri izlemek ve bilgilendirmek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek amacını taşıyor. TBMM’nin ardından büyükşehir belediye meclislerinde de kurulan bu komisyon yerelde kendi sorunlarına özgü çözümler üretmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli katkıda bulunması hedeflenmiştir. Dünya ekonomik forumunun raporuna göre, kadın erkek fırsat eşitliğinde 142 ülke arasında 125. sırada olmamıza rağmen bu konuda en büyük ikinci meclis olarak adlandırdığımız İBB meclisinde komisyona dahil olduğum Nisan 2014 yılından beri herhangi bir toplantı yapılmadı. Komisyona kadın erkek fırsat eşitliği konusunda herhangi bir dosya gelmedi.”

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun denetim görevi de görmesi gerektiğini anlatan Yalınkılıç, “Kadın erkek fırsat eşitliğine ilişkin sorunları, özellikle eğitim ve istihdam gibi konularda eşitliğinin sağlanması için, yapılacak çalışmalarla uygulamada iyileştirilmesini sağlayacak bir denetim görevi görmeli, hatta gündeme gelen çoğu dosyayı kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanıp sağlanmadığına bakmalıdır. Komisyon cinsiyet eşitsizliği konusunda çözüm üretecek olan çalışmalar yapmalıdır” diye konuştu.