İBB Başkanı'na tepki: Melih Gökçek'i bile arattın bize!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, metro yapımında önceliği AKP'nin fazla oy aldığı yerlere verdiklerini ifade etti. Uysal'a tepki gösteren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Bırak Kadir ağabeyi falan Melih Gökçek’i bile arattın bize yahu!" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi sonrası belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Hakan'ın "Çok açık sözlü gördüm sizi Mevlüt Bey" başlığıyla (19 Mart 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal şöyle demiş:

“Metro yapımında birinci önceliğimiz bizim partiye en fazla oy veren yerler olacak.”

*

Yani bakacakmış Mevlüt Bey...

AK Parti’ye hangi ilçeden çok fazla oy çıkmış...

Hooop!

Hemen metroyu oraya konduracakmış.

AK Parti’ye oy vermeyen ilçeler ise...

Biraz avuçlarını yalayacaklarmış.

*

Bu politik taktik olarak pek de yeni olan bir şey değil.

Politikacılar genelde böyle yaparlar.

“Ne kadar oy, o kadar hizmet” bizde genel kaidedir.

*

Yani Mevlüt Bey’in yaklaşımı, pek de yeni bir şey değil.

*

Mevlüt Bey’in bu konuda getirdiği yenilik şudur:

Bunu pervasızca ikrar etmiştir, bir marifetmiş gibi tüm topluma davul zurnayla duyurmuştur.

İşte bu pek alışık olduğumuz bir durum değil.

*

Yahu Melih Gökçek bile...

Onca pervasızlığına karşın...

“Çankaya’dan bana oy çıkmadığı halde şöyle hizmet verdim, böyle hizmet verdim”demek durumunda kalırdı.

*

İlahi Mevlüt Uysal!

Bırak Kadir ağabeyi falan...

Melih Gökçek’i bile arattın bize yahu!