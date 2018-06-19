İBB Başkanı Uysal'dan 'fayton' açıklaması 

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İstanbul (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Arnavutköy AK Parti İlçe Seçim Kurulu\'nu ziyaret etti. Uysal burada, Adalar\'daki fayton uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

\"ULAŞIM PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR\"

İBB Başkanı Uysal, \" Özellikle son günlerde Sapanca\'da o yavru köpeğin başına gelenler bütün insanlık adına hepimizi rahatsız eden bir görüntü. Daha öncesinden de Adalar\'da faytonlarda kullanılan atların başına gelenler, yolda giderken düşüp ölen atların durumu, dışarıdan bakıldığı zaman bile atların ne kadar kötü şartlarda çalıştırıldığının ortada olması bunlar her zaman gündem oldu. Cumhurbaşkanımızın tabii İstanbul mitinginde özellikle Adalar\'daki atlara yapılan muamelenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili söyledikleri bizim için bir talimattır ancak orada da bir ulaşım probleminin çözülmesi gerekiyor\" dedi.

\" FAYTONCU ESNAFIMIZ KESİNLİKLE MAĞDUR OLMAYACAK\"

\"Daha öncesinde zaten büyükşehir belediyemiz o konuda ciddi çalışmalar yapmış\" diyen Uysal, \"Elektrikli araçlar, elektrik araç modelleri onlar üzerinde çalışılmış. Hatta Kınalıada\'da böyle bir deneme seferlerine başlama aşamasına gelmiş. Şimdiden sonra artık cumhurbaşkanımızın o söyledikleri eğer bizim için bir talimat ise İstanbul\'un o sorununu çözme adına ada halkıyla, adadaki ulaşım problemlerini masaya yatırarak, hepsini beraber değerlendireceğiz. Ve tabii bir tarafta da bu işi yapan faytoncu esnafı var. Onlarla da oturup konuşup, onlar da mağdur olmadan atların da o görüntülerin tamamen artık bir daha olmayacak şekilde çözülmesi gerekiyor. Elektrikli araçlarla mı çözülecek, faytonlarda düzenleme mi yapılacak belki onun üzerine birtakım faytoncu esnafımızla, hem oradaki yetkililerle görüşüp inşallah bir daha Adalar\'da o görüntüler yaşanmadan işi çözmüş olacağız. Ama Adalar halkı şu konuda rahat olsun; ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun kesinlikle kendileri mağdur olmayacak\" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Uysal, \"İnternete elektrikli araçlarla ilgili bazı resimler düşüyor. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Eğer Adalar İstanbul\'un vitrini ise gerçekten ona yakışır güzel bir modelle inşallah o çalışmaları hep beraber kısa bir zamanda yapacağız. Mağduriyet ile ilgili kendileriyle görüşeceğiz. Biz Büyükşehir olarak bunları yaparken iki usul olabilir. Bir, onların ekonomik hakları bir şekilde karşılanarak çözülebilir. İkincisi, eğer büyükşehir olarak biz orada ulaşım sağlayacaksak yine onlarla beraber ortak bir çözüm üzerine yapabiliriz\" şeklinde konuştu.

\"ORADA DA YERLİ ARAÇ ÇALIŞTIRMAMIZ DAHA DOĞRU\"

Bir gazetecinin elektrikli araçlar için \'Yerli üretim mi olacak?\' sorusu üzerine, \"Neticede İBB\'nin araç fabrikası yok ama nasıl dünyada bu tür özel yerler için dizayn yaptırılıyor, özel çalışma yaptırılıyor. Biz de adalarımızla ilgili gerekirse özel elektrikli araç dizaynını bu işlerle ilgilenen kişilerle görüşüp hakikaten herkes baktığı zaman \'Çok güzel olmuş\' diyebileceği bir modelle çözmemiz gerekiyor. Daha önceden 4 araç test amaçlı bir şekilde başlamış ama daha önceden baktığımız zaman bütün adalar onlarla fiili olarak kullanılma imkanı olmayacağını düşünüyorum, o yokuşları giderken. Hem de daha estetik şeyler olmalı. Onlar test amaçlı olduğu için direkt onlar üzerinden değerlendirme yapmamak lazım. Belki de değişik modeller çalıştırırız, oylama yaparız. Yerli olması lazım artık. \'Türkiye\'de yerli araç çalışması\' derken orada da onları yerli çalıştırmamız daha doğru\" ifadelerini kullandı.

