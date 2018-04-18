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İBB Başkanı Uysal'dan erken seçim açıklaması

"Yerel yöneticiler olarak..."

18 Nisan 2018 15:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisi ile ilgili bir soru üzerine, "Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Uysal konsoloslarla Emirgan Parkı'nda kahvaltılı çalışma toplantısında buluşarak, gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. 

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, erken seçimle ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Daha çok yeni bir hadise. Muhalefet parti liderlerinden birisi, olması gerektiğini söyledi. O konuda yerel yöneticiler olarak ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak sizler gibi tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim olursa İstanbul'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum."

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