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İBB Başkanı Uysal'a "Radyasyon Bulutları" soruldu

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Berke Merter, İstanbul’un üzerinden geçtiği iddia edilen radyasyon bulutları ile ilgili olarak verdiği önergede, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a, “İstanbul için şu an herhang

29 Kasım 2017 17:44

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Berke Merter, İstanbul’un üzerinden geçtiği iddia edilen radyasyon bulutları ile ilgili olarak verdiği önergede, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a, “İstanbul için şu an herhangi bir tehlike söz konusu mudur?” sorusunu yöneltti.

İnsan sağlığı açısından tehlikeli “rutenyum-106” radyoaktif izotop maddesini içeren bulutların İstanbul ve Trakya bölgesinin üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaştığı ileri sürüldü. İBB CHP Meclis Üyesi Berke Merter, aşırı dozda radyasyonlu bulutların izlediği güzergâhın haritasının da bulunduğu soru önergesini Meclis Başkanlığı’na sundu. Merter, “İstanbul için şu an herhangi bir tehlike söz konusu mudur? Tehlike varsa neden uyarıda bulunulmuyor? Tehlike yoksa neden İstanbul halkı için rahatlatıcı bir açıklama yapılmıyor? Bu konuyla ilgili bir acil eylem planı var mı?” diye sordu.

YETKİLİLER: TEHLİKELİ BİR DURUM YOK

DHA’ya konuşan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkilisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile temas hâlinde olduklarını, Avrupa’da ölçümlerin yapıldığını ve geçtiğimiz aylarda konu hakkında bilgilendirildiklerini açıkladı. Yetkili, rakamların şu anki ölçümlerde düşük seviyede olduğunu ve insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları  ise, “Rüzgarların yönü gün aşırı değişir. O günkü hava şartlarına göre kutuplardan bile Türkiye üzerine rüzgar gelebilir. Sızıntının olduğu günü bilemiyoruz. Nükleer bir sızıntı olduysa bile Türkiye’de tehlikeli bir durum yok. Şu anda yapılan ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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