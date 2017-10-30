İBB Başkanı Uysal, yönetmen koltuğuna oturdu

Özgür ALTUNCU - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal yönetmen koltuğuna oturdu. Eyüpsultan Göktürk\'te özel bir film platosunda çekimleri devam eden istanbul\'un muhafızları filminin setini ziyaret eden Uysal, son sahnenin çekiminde temsili yönetmenlik yaptı. Oyuncularla tanışıp sohbet eden Uysal, \"Artisliği daha sonra yapacağız.\" dedi.

\"GÜZEL BİR FIRSAT OLDU\"

İstanbul\'dan başka birden fazla İmparatorluğu başkentlik yapmış başka bir şehrin olmadığını söyleyen Uysal, \"İstanbul güzel ve özel bir şehir diyoruz ama İstanbul\'un bu özelliği biliniyor mu desek, önce biz bilmiyoruz. Sonra dünyaya anlatamıyoruz. İstanbul muhafızları çocuklarla beraber ailelere tanıtma adına güzel bir fırsat oldu.\" diye konuştu.

\"SANATÇILARIMIZ BİR ADIM ÖNDE\"

İstanbul muhafızlarının öncesinde bir çizgi film şimdide de animasyon sinema olarak çekildiğini hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, \"Oyuncularımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbul\'a hepimizin sorumluluğu var. Ancak böyle bir tanıtımı ancak usta sanatçılarımız yapar. İstanbul dünyada gerektiği kadar bilinmiyor. Bunu hep beraber başaracağız. Birinci sorumluluk belediyemizde, sanatçılarımız bir adım önde. Bu bakımdan katkılarına teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

HANGİ KOLTUK ZOR?

İlk defa yönetmen koltuğuna oturduğunu söyleyen Uysal\'a hangi koltuğun daha zor olduğu soruldu. Uysal, \" Eğer bu film iyi tutarsa, bakarsınız rakip çıkabilir yönetmenimize, baktacağız\" diye konuştu.

YÖNETMEN VE OYUNCULARLA BAKLAVA YEDİ

Çekimlerin ardından yönetmen ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ardından ekiple birlikte baklava yiyip, sohbet etti.

(FOTOĞRAF)