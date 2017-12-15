 İBB BAŞKANI UYSAL, YEREL YÖNETİMLER KİTAP VE KÜLTÜR FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI



Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul\'da düzenlenen Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılışına katıldı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye\'de ilk kez düzenlenen Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılış kurdelesini, İBB ve MBB Başkanı Mevlüt Uysal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bursa Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz\'ın da aralarında olduğu bazı belediyelerin yöneticileri birlikte kesti.

İBB BAŞKANI UYSAL: BAZI ŞEYLERİ EKSİK Mİ YAPTIK?

Fuarın açılış konuşmasını yapan Uysal, \"Geçmişte biz belediyecilik dendiği zaman sadece yol, kaldırım çalışmalarının asli çalışmalar olduğunu düşünürdük ama devamında gördük ki kültür de, eğitim de belediyecilik adına olması gereken bir iş. Aslında sadece yapılması gereken bir iş değil. Asıl belediyeciliği şekillendiren, yerelde insanlara hizmet etmek ise her şey aslında kültürden başlıyor. Aslında geçmişimize baktığımız zaman Merzifon, Kütahya, Mardin dediğimiz zaman oradaki caddesiyle, mimarisiyle, kaldırımıyla, kültürel yapısıyla kendine özgü, has yerel algısı olan bir yapı vardı. Şu anda da biz belediyeler olarak bazı şeyleri acaba eksik mi yaptık veya eksik mi yapıyoruz? Biz aslında yapmamız gereken yerel kültür ile yerel hizmeti birleştirip var olan o yapıyı, o kültürü koruma gibi bir görevimiz olmalı diye düşünüyoruz. Gerçekten bir kaldırımın uluslararası standartları, olmazsa olmaz ölçüleri mutlaka vardır, ama Mardin\'de, Kütahya\'da, Merzifon\'da da aynı mı olmalı, yoksa oradaki yerel yapıya daha uyumlu mu olmalı? Buna kim karar verecek? Uzmanlar araştıracak\" dedi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI AYDIN: BİZE BELEDİYE BAKSIN

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, stantlarını ziyaret eden İBB Başkanı Uysal\'a, Şefik Memiş tarafından hazırlanan \"Bize Belediye Baksın\" adlı kitabı hediye etti. Mevlüt Uysal da bunu üzerine \"Belediye\'ye kim bakacak o zaman?\" diyerek esprili bir yanıt verdi.

FUAR 17 ARALIK\'A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Yerel yönetimlerin yayınlarının okuyucularla buluştuğu fuarda, söyleşi, dinleti, sergi ve imza günü gibi etkinlikler de düzenleniyor. İstanbul\'dan ve şehir dışından gelen 25 belediye, 25 yayınevi ve 17 sahafın stantlarının yer aldığı fuar, 17 Aralık\'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Görüntü Dökümü:

-ı Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

