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İBB Başkanı Uysal: Tünellerden araç başına 1 lira istesek, maliyet 7 yılda çıkar; 3 lira alsak...

"Vatandaş girmem der mi? Bence demez"

15 Kasım 2018 14:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal kentteki şehir içi karayolu tünellerinin trafik sorunu açısından önemli çözüm yollarından biri olduğunu kaydetti. Uysal tünellerin ücretsiz olduğunu söyleyerek, "Araç başına 1 lira istesek, tünelin maliyeti 7 yılda çıkabilir" dedi. Öngörüde de bulunan Uysal, "Tünellerden araç başına 3 lira alsak, normal yolda trafik tıkalı ise vatandaş, 'Girmem' der mi? Bence demez" ifadesini kullandı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a konuşan Uysal, İstanbul'un trafik sorunu ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Munyar, Uysal'ın ifadelerini şöyle aktardı: 

- İstanbul’da şehir içi tünellerinin toplam uzunluğu 17 kilometre.

Söz konusu tünellerin ücretsiz olduğunu anımsattı:

- Araç başına 1 lira istesek, tünelin maliyeti 7 yılda çıkabilir.

İstanbul’da 160 kilometre daha tünele ihtiyaç olduğunun altını çizdi:

- Tünellerden araç başına 3 lira alsak, normal yolda trafik tıkalı ise vatandaş, “Girmem” der mi? Bence demez.

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