İBB Başkanı Uysal, Topbaş'ın ‘ustalık eserini' yapmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifa istendikten sonra görevinden ayrılan Kadir Topbaş'ın yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilk basın buluşmasını dün gerçekleştirdi. Uysal, "Topbaş’ın ‘Ustalık eserim’ olacak dediği Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi hayata geçecek mi?" sorusuna, “Başlamamış bir projeyi yapmak yeni gelenin görevi değildir diye düşünüyorum. Başlamış da yarıya gelmiş olsaydı evet o ustalığı devam ettirebilirdik. Şu anda baktığımız zaman ondan öncelikli yapmam gereken şeyler olduğunu düşünüyorum” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, İstanbul’da devam eden projelerle ve yeni planlarla ilgili bilgiler verdi. Başkana Taksim’den metro çalışmalarına, AKM’den kentsel dönüşüme kadar bir dizi soru soruldu.

HaberTürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Başkanlık koltuğuna oturduğu 28 Eylül’den bu yana birifing aldığını ve 40 günlük görev süresinde İstanbul’un fotoğrafını çektiğini söyleyen başkanın masasındaki en önemli konulardan biri kentsel dönüşüm... Dönüşüm projelerinde bundan böyle kesinlikle imar artışına izin verilmeyeceğini aktaran Uysal, kentsel dönüşümdeki prensiplerini şöyle anlattı: “İstanbul’da yenileme ihtiyacı olan yapı sayısı yüzde 70-80 oranında. Eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa muhakkak yerinde yapılacak. Hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani bina yıkılıp aynı bina olarak yapılacak, ilave daire yapılamayacak. Büyükşehir olarak, 2018 bütçemizde de kentsel dönüşüm için 1 milyar lira bütçe ayırdık. Vatandaşa, ‘Senin daireni yıkıp yapalım ama 120 metrekare ise 100 metrekare olarak 20 metrekare düşük verelim. O 20 metrekarenin ortalama İstanbul’da yüzde 60-70 maliyetleri karşılayacağını hesaplıyoruz. Yüzde 30-40 olarak belediye desteğimiz olursa, yerinde yıkıp yapmak istiyoruz. Yaklaşık 800 bin konutun bu şekilde yenilenmesi gerekiyor. Tahmin ediyorum 15-20 bin konut sahibi ‘Biz hazırız başlayalım’ konumunda olabilir. Bu şekilde bir çalışma ile 10-15 yılda İstanbul’da dönüşümün tamamlanacağını düşünüyorum.” Başkan Uysal, bundan böyle imar artışı olmayacağının altını net bir şekilde çizdi, yeni gökdelenlere izin vermemek için mücadele edeceğini belirtti.

Boğaz’da ve Tarihi Yarımada’da gökdelenlerin kentin siluetini bozması son dönemlerin en önemli tartışma konularından biri

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METROSU BU AY AÇILIYOR

İstanbulluların en çok merak ettiği başlıklardan biri olan Üsküdar-Çekmeköy metrosunun akıbetini de sorduk başkana ve şu yanıtı aldık: “Çekmeköy Metrosu, Türkiye’de ilk defa yapılan sürücüsüz metro çalışmasıdır. Testleri uzun zamandır devam ediyor. Şu anda testler bitti ve sertifikası alınması gerekiyor. Yanılmıyorsam bu hafta içinde sertifikası alınacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde açılacağını ve açılmaya hazır hale geleceğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu kadar sabrettiler en geç bir ay içerisinde açacağımızın sözünü veriyoruz.”

"Şununla çalışırım bununla çalışmam demem için önce tanımam gerek"

Peki İBB’deki kadrolarda ciddi bir değişiklik olacak mı? 40 günlük süreçte birkaç danışmanlık dışında görevden ayrılma olmadı. Bundan sonra ne olacak acaba? Bu soruya da şöyle cevap verdi Uysal: “Şu arkadaşlarla çalışmam şu arkadaşlarla çalışırım demem için onları tanımam lazım. Onların da beni tanıması gerekiyor. Şu ana kadar birkaç değişiklik yaptık. Bundan sonra yine değişiklikler olacak. Ancak, ‘Hadi şimdi değişim başladı şunları da değiştirelim’ şeklinde olmayacak. Genel prensiplerle yola çıktık. İş tutuş tarzımızda bir sıkıntı yoksa devam ederiz, bir sıkıntı varsa değerlendiririz. Yani mevcut görevdeki arkadaşları değiştiriyoruz şeklinde bir anlayışımız yok.”

Yeni AKM

“Yeni AKM’nin gerçekten görüntüsü çok güzel. Yapıldığı zaman bu kadar güzel olur mu, bilmiyorum. Bazen projeler yapıldıktan sonra, projeden daha güzel, bazen de yapıldıktan sonra projeden daha az iyi olabiliyor. Temennimiz şu ki; mevcut projeden daha iyi olsun. Biz de prestij projesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AKM projesi dünyada ses getirebilecek bir proje.”

Topbaş'ın ustalık eseri yapılmayacak

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ‘Ustalık eserim’ olacak dediği Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi hayata geçecek mi? Başkan Mevlüt Uysal, bu projenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı: “Başlamamış bir projeyi yapmak yeni gelenin görevi değildir diye düşünüyorum. Başlamış da yarıya gelmiş olsaydı evet o ustalığı devam ettirebilirdik. Şu anda baktığımız zaman ondan öncelikli yapmam gereken şeyler olduğunu düşünüyorum.”

"İstiklal'in yılbaşına kadar bitmesi lazım"

Başkana İstiklal Caddesi’ndeki aylardır devam eden çalışmaları da sormadan olmazdı tabii... “Her nimetin bir külfeti, her külfetin bir nimeti olur. İstiklal Caddesi’nde yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum. İstiklal Caddesi Cumhuriyet öncesi dönemlerden kalma tarihi bir yer. Birçok defa işlemler yapıldı. Bunların hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık. Esaslı bir çalışma yapalım ve bir daha oraya girmeyelim denilmiş. Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi’nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız.”

2019’da aday olacak?

“Buna kamuoyu karar verecek. Bu süreç içinde yaptıklarımıza bakacaksınız, İstanbul halkı, ‘Mevlüt Uysal aday olursa seçeriz’ diyorsa aday oluruz. ‘Seçmeyiz’ diyorlarsa da ısrar edecek halimiz yok.”