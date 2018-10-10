İBB Başkanı Uysal: İstanbul önümüzdeki 50 yıl su problemi yaşamayacak bir şehirdir

Gökhan ÇELİK- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Uluslararası Su Kongresi ve Fuarı tanıtım toplantısında konuştu. Uysal, kongrede dünyada yaşanan ve yaşanabilecek su problemine karşı çözümlerin tartışılacağını söyledi.

11 - 13 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi\'nde yapılacak olan Uluslararası Su Kongresi ve Fuarı tanıtım toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nda yapıldı. Törene, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Arap Su Birliği Genel Sekreteri Khaldon Khasman, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi İzzet Öztürk ve çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Törende ilk sözü alan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, kongrenin içeriğine dair bilgi verdi. Turan “Suyu sadece teknik anlamda konuşuyor olmayacağız, suyun her halini değerlendireceğiz. Ayrıca suyun teknolojik hali ve kültürel taraflarını da konuşacağız ve en önemlisi hayatla ilgili kısmını konuşacağız. Bu anlamda kültürel sunumlarımız da olacak. Tabii ki geleceğimizin temennisi çocuklarımız ile ilgili de etkinliklerimiz olacak\" dedi.

“İSTANBUL ÖNÜMÜZDEKİ 50 YIL SU PROBLEMİ YAŞAMAYACAK\"



İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Dünyamızın 3\'te 2\'si su. Ancak bu oranın yalnızca yüzde 3\'ü içilebilir konumda. Dolayısıyla su insanoğlunun her zaman karşısına bir problem olarak çıkmıştır. Hele ki 3 tarafı su ile çevrili İstanbul, dünyada en eski kentlerden biri olan kentler arasında olmuş ve belki zamanına göre en iyi, en ileri çözümler üreten bir şehir olmuştur. Baktığımızda İstanbul insanlık tarihi içinde suya kavuşma mücadelesinde kullanılabilir suyu elde etme mücadelesinde en güzel örneklerin yaşandığı bir şehirdir. Bu organizasyonu İBB iştiraki olan İSKİ Genel Müdürlüğü yapıyor. Günümüzde İstanbul kalabalık bir şehir ve yakın çevresinde su kaynakları az olan bir şehir, önümüzdeki 50 yıl su problemi yaşamayacak ve yaşanabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilen bir şehirdir\" şeklinde konuştu

“22 ÜLKEDEN 3 BİN KATILIMCI OLACAK\"



Uysal, “Su da kullanılan en son teknolojileri ve şehirdeki kullanılan suyun yönetimi konusunda en son tecrübelerin paylaşılacağı bir kongre olacak. Bu kongre İstanbul\'a güzel bir katkısı olacak. Bütün dünyada su ile ilgili yaşanan sorunlar tartışılacak ve bunlara çözüm arayacağız. Su gıdadan daha önemli bir ihtiyaçtır. Su insan için olmazsa olmazı. Gelecek içinde su olmazsa olmaz. Gelecek için suyun önümüzde bir sorun olmaması için kongre yapacağız. 22 ülkeden 3 bin katılımcı olacak. Belki bağlayıcı olmasa bile yol gösteren bir kongre olur. Su konusunda İstanbul adına, ciddi sorunlar yaşayan ülkeler adına, insanlık adına hayıtlı olmasını diliyoruz\" ifadelerini kullandı.

KONGRE 3 GÜN SÜRECEK



İstanbul Su Kongresi\'nde; su kaynaklarının yönetimi ve arıtma teknolojileri, su yönetiminde döngüsel perspektif, atık su arıtma ve yeniden kullanım, kentsel altyapıda verimli bakım uygulamaları, kazısız teknolojiler ve altyapı rehabilitasyonu, atık su arıtma çamurundan sıfır atığa, çamur yönetimi, akıllı şebekeler-su endüstrisi konuları ele alınacak. Kongreye Uluslararası Su Birliği Başkanı Prof. Dr. Helmut Kroiss, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Su Vakfı Başkanı Prof. Dr. Zekai Şen, kimyasal kirleticiler, su kaynakları gibi alanlarda önemli araştırmaları bulunan ve Water 4.0 kitabının yazarı, Çevre Mühendisi David Sedlak, su idarelerinin temsilcileri, akademisyenler ve bilim insanları katılacak.

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