İBB Başkanı Uysal, Eminönü-Alibeyköy metro hattı için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Bizi Kadir Bey ile kavga ettiremezsiniz. O kadar basit. Biz AK Parti kurulduğu günden bu tarafa büyükşehirde, belediyelerde ne yapıldıysa eksisi de bizim, artısı da. Yanlış yapılan bir şey olduysa 'kusura bakmayın özür dileriz, düzeltiriz' deriz. Doğru yapılan bir şey olduysa da sahip çıkarız" dedi. Uysal, Eminönü-Alibeyköy metro hattının 2019 yılının başında hizmete gireceğini söyledi.

İBB Meclisi'nde bugün faaliyet raporu görüşmeleri gerçekleştirildi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2017 yılında yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri anlattı.

Uysal'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP'li İBB meclis üyeleri Gökhan Zeybek ve Hakkı Sağlam, Mevlüt Uysal'a eleştiriler yöneltti.

Bu eleştirilere yanıt vermek için kürsüye gelen Uysal, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak eksikliklerimiz olabilir, eleştirilecek şeylerimiz olabilir. Her halde takdir edilmesi gereken, en iyi yaptığımız şeylerden birisi diye diyebileceğimiz bir şey var ki, o da metro. Şu anda büyükşehir belediyesi olarak 170 kilometrelik metro inşaatımız var. 117 kilometre de bakanlığın metro inşaatı var. İstanbul'da 277 kilometrelik inşaat devam ediyor. Dünyada aynı anda 277 kilometre metro inşaatı devam eden başka bir şehir yok. Yer altında 20 bin kişi çalışıyor sadece İstanbul'da" dedi.

Metro hattı için tarih verdi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Meclis 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda 2017 yılında yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri anlattı. Uysal, "Metro ihaleleriyle ilgili iptal yazılarımızı gönderdik, daha sonra geri çekme gerekçelerimizi anlattık. Dört tane hatta bitirme sözü var. Söz aldıklarımız yılsonuna, 2019 başına. 31 Aralık itibarıyla Eminönü-Alibeyköy metro hattımız. İnşallah arada bir dava çıkıp engelleyen olmaz. Bundan sonra öyle bir şey olursa dava dosyasıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.

"Kadir Bey'i hiçbir zaman reddetmedik, reddetmeyiz"

Uysal, "29 Eylül itibarıyla sizlerin oylarıyla belediye başkanı seçildim. Dörtte üçü onun döneminde yapıldı. Benim verdiğim rakamların tamamı Kadir Topbaş Bey'in döneminde yapılan faaliyetler. Biz Kadir Bey'i hiçbir zaman ret etmedik, ret etmeyiz. Kendi iradesiyle büyükşehir belediye başkanlığından ayrılmış olmakla birlikte partimizde devam ediyor. Bizim partilimiz olarak her zaman savunuruz" diye konuştu.

"Kavga ettiremezsiniz"

Uysal, "Bizi Kadir Bey ile kavga ettiremezsiniz. O kadar basit. Biz AK Partikurulduğu günden bu tarafa büyükşehirde, belediyelerde ne yapıldıysa eksisi de bizim, artısı da. Yanlış yapılan bir şey olduysa 'kusura bakmayın özür dileriz, düzeltiriz' deriz. Doğru yapılan bir şey olduysa da sahip çıkarız. Onun için 2017 bütçesinin 29 Eylül öncesine de o manada sahip çıkıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından oylanan 2017 Faaliyet Raporu CHP'nin itirazlarına ve 75 ret oyuna karşın 150 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.