İBB Başkanı Uysal açıkladı: Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çekmeköy metrosunun deneme sürüşlerinin başarıyla tamamladığını belirterek, "3 sefer deneme sürüşleri yapıldı. En son deneme sürüşü de problemsiz şekilde yapıldı. En geç bu ay sonu açılmış olacak." diye konuştu.

Mevlüt Uysal, yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağı konusunda "Ben bir hedef koyarak buraya talip olmadım. Bunun en nihayetinde kararını verecek olan partimizin yetkili organları. Bana da tekrar görev verildiği taktirde bunu da en iyi yerine getiririz" açıklamasında bulundu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'da bizi vatandaş göreve getiriyor. Vatandaş için problem olan bir şeye çözüm üretiyorsak görevimizi yapmış oluyoruz. İstanbul'da ulaşım. İstanbul gibi dünyada başka büyük bir şehir yok. İstanbul'un en büyük sorunu da trafik. Hala yapacaklarımız var. Dünyaya göre başarısız da değiliz. Bütçemizin büyük bölümünü ulaşıma ayırıyoruz.

"İstanbul'da en büyük problem trafik"

Büyükşehir belediyesinin sistemi iyi kurulmuş diyen Mevlüt Uysal açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Bu işin iyi yönü.İstanbul'da bizim vatandaş göreve getirdi. Vatandaşın gördüğü sorun bizim için problemdir. Bunu çözmek bizim görevimiz. İstanbul en önemli problem açık ara ulaşım. İstanbul'da en başarılı bulunduğu bölüm sorulduğunda bu da açık ara ulaşım çıkıyor. Dünya'da en fazla metro inşaası devam eden şehiriz. 293 km şu an inşaat haricinde 193'nde işler halde. Toplamda Londra metrosuna yaklaşmış durumdayız. Ulaşım sadece metro olarak değil. UBER, taksi, halk otobüsü vs... Bu sistemi başarılı olarak yönetiyoruz. Hala yapacağımız şeyler var.

"Üsküdar - Çekmeköy metrosunun ikinci etabı 20 gün içinde açılır"

İstanbul'da ilk yapılan sürücüsüz metro. Metronun yapılması değil sisteminde doğru olarak yürümesi önemli. Yapımcısı firma haziran ayında teslim edeceğini söylemişti. Uluslararası kuruluşlar bunları denetliyor sonra hizmete giriyor. En ufak hatada bu süreç baştan ele alınıyor. 3 defa deneme sürüşü yapıldı. Üsküdar - Çekmeköy metrosunun ikinci etabı 20 gün içinde açılır.

Hafriyat kamyonu meselesi

"Geldiğimiz dönemden bu yana en önemli faaliyetlerimizden biri de hafriyat kamyonlarını takip etme sistemimiz oldu. Bu kamyonlar nerede fren yapıyor, yükü nereden alıp nereye boşaltıyor bunu görebiliyoruz. 10 bin civarı hafriyat kamyonu var bunların bin tanesi bu işin itibarına gölge düşürüyor. Kurduğumuz sistemle bu işin itibarını kurtarıyoruz. Aynı zamanda trafik polisleri bile yanından geçen kamyonun ne taşıdığından hangi güzergahını takip etmesine kadar her şeyi görebiliyor."

Ekmeğe zam yapılacak mı?

Halk ekmeği bu konuda en bilgili birikimi olan kuruluştur. İstanbul’un yüzde 10 üretimini karşılıyor. Günde 1 milyona kadar ekmek üretiyoruz. Kapasitemiz var bunu artırabiliriz de. Halk ekmeği, fiyatları ve kaliteyi dengeliyor. Valimiz, Bakanlığımız bu konuda kararlı, bu istirmar edilirse gereği yapılır.

İstanbul'da vetbüs projesi

Sokak hayvanlarına yönelik başlatılan çalışmaya ilişkin Uysal, "Hayvanların standart yaşamlarını devam ettirmeleri için merkezler var. Vetbüs de seyyar hastane. Bir trafik kazası oldu, sokak hayvanı yaralandı. Gidiyor yerinde ameliyatla müdahalesi gerekiyorsa ameliyat ediliyor, bakımı yapılıyor. Seyyar bir hayvan hastanesidir" şeklinde konuştu.

Yaşlılara bakım ve hizmet

Mevlüt Uysal, "153 üzerinden arayan herkes ilgili birime bağlanabilir. Her türlü şeye 153 üzerinden ulaşabilirler. Eve hizmet veriyoruz. Evin temizliği yapılıyor bir ekip tarafından. Özel kendi bakımına hizmet veriliyor. Sokakta yürümek isteyen kaldırımdan, otobüsle gitmek isteyen otobüsle hizmet istiyor, evinden çıkamayan evine hizmet bekliyor. Evinden çıkamayıp benim hizmetim ayağıma gelmeli diyenlerin de kapısını çalıp hizmeti ayağına götürmek zorundayız." dedi.

İstanbul başkanlığına aday olacak mı?

İBB Başkan adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan Mevlüt Uysal, "Ben bir hedef koyarak buraya talip olmadım. Bunun en nihayetinde kararını verecek olan partimizin yetkili organları. Bana da tekrar görev verildiği taktirde bunu da en iyi yerine getiririz." ifadelerini kullandı.