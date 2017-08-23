İBB Başkanı Topbaş: Şehirde yaşayanlar, özellikle de çocuklar ağaçları bilmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İBB Alibeyköy Fidanlığı’na inceleme gezisi düzenledi. Basın mensuplarına Avrupa’nın en büyük saksılı ağaç fidanlığını, toprak üretim tesisini ve toprak analiz laboratuvarını gezdiren Kadir Topbaş, golf arabaları ile yapılan gezide aracın direksiyona geçti. Kendisini takip eden gazetecilere dalından meyve ikram eden Topbaş, “Şehirde yaşayanlar, özellikle de çocuklar ağaçları bilmiyor. Meyveyi tanıyor ama nasıl yetiştiğini bilmiyor” dedi.

“Sadece benim başkanlık dönemimde dikilen ağaç sayısı 10 milyona ulaştı”

Gezisinin ardından açıklama yapan Topbaş, ulaşımdan sonra en büyük yatırımı çevreye yaptıklarını belirtti. 410 bin metrekarelik bir alana kurulu Alibeyköy’deki fidanlıkta 3 milyon saksılı çiçek ve ağaç olduğuna dikkat çeken Topbaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile birlikte İstanbul’da bu güne kadar milyonlarca ifade edeceğimiz ağaçlar dikildi. Sadece benim başkanlık döneminde dikilen ağaç sayısı 10 milyona ulaştı” dedi.

"İstanbul'da en büyük yatırım ulaşımdan sonra çevre"

Aşırı yağışlar ve yağışlarla birlikte yaşanan sıkıntılara değinen Topbaş, “Çevreye olan hassasiyetimiz gelişmediği takdirde, bunların giderek artacağı ekolojik kıyametten bahsediliyor. Çevre bilincinin oluşması açısından İstanbul’a sadece ulaşım sistemleri değil çevreyle ilgili çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. İBB olarak İstanbul’a en büyük yatırımımız ulaşımdan sonra çevre ile ilgili” dedi. (DHA)