İBB Başkanı: Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bağış toplama tartışmasına ilişkin, "Biz vatandaşımızdan bağış almıyoruz mu sanılıyor? Elbette alıyoruz. Bu yasal olarak bize tanımlanan bir şey zaten. Her yerde söyledim: Vakıfbank ve birkaç banka daha usülsüzlük yapmıştır. Yasal yollara başvurduk. Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada. Açın, hesap versin" dedi. İmamoğlu, 415 bin kişinin İBB'ye yardım için başvurduğunu söyledi.

İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiği önerisini yineledi.

TV100 kanalında Ahu Özyurt’un programına katılan İmamoğlu, Koronavirüs'e karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak “En az 2 hafta tecrit gerekiyor. İstanbul, ilçe ilçe karantinayla bir çözüme ulaşamaz. Topyekün bir sokağa çıkma yasağı gerekiyor. Bilim Kurulumuzun da önerisiyle en az 2 hafta İstanbul’a bir tecrit süreci yaşatılmalı. Bu şart. Dünya çapında da bizim ölçeğimizde şehirlere baktığımızda, hepsi ‘sıkı tedbirler almalıydık’ diye bizi uyarıyor" diye konuştu.

'Kötü yönetilmiş bir İstanbul devraldık'

"Kötü yönetilmiş bir İstanbul devraldık. Borçlu bir ekonomisi var İBB’nin" diyen İmamoğlu, İBB iştirakleri ve kendi bütçesiyle beraber son bir ay içindeki gelir kaybının 1 milyarı aştığını belirtti.

İmamoğlu ayrıca, Türkiye’deki bütün belediyelere ek ödenek ve ek bütçe sağlanmasının 'şart olduğunu' vurguladı.

'Erdoğan’ın kurduğu İstanbul Vakfı'nı aktif hale getirmek istiyoruz'

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan’ın kurduğu İstanbul Vakfı var. Biz onu da kullanmak için Valiliğe başvurumuza yaptık. Bu vakfı aktif hale getirmek istiyoruz. Sabırla Valiliğin imzasını bekliyoruz. Hiç kimse bizi yardımlaşma hızımızdan vazgeçiremez. Her gün binlerce aileye yardım yapıyoruz."