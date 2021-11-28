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İBB Başkanı’ndan Enerji Bakanlığı’nın “aydınlatma” kararına tepki:  Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek

28 Kasım 2021 15:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji şirketlerine gönderdiği 'aydınlatma' yazısını eleştirdi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın  elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıyla “Cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” talimatını verdiğini kaydetti. 

Haberi alıntılayan İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabit saat uygulaması yüzünden zaten güne zifiri karanlıkta başlanıyor. Bir de Bakanlık “sokak aydınlatmaları sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” diyor. Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | CHP’li Akın: Bakanlık enerji şirketlerine "Cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar sabah 30 dakika erken sönecek” talimatı verdi

 

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