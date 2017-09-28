İBB Başkanı Mevlüt Uysal oldu

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) başkanlık seçiminde üçüncü tur sonuçlandı. AK Parti adayı Mevlüt Uysal 179 oyla İBB Belediye Başkanı oldu. Üçüncü turda açılan zarf sayısı 308 oldu. Geçersiz oy sayısı 4 olurken, CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu 125 oy aldı.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İkinci turda açılan zarf sayısı 308 oldu. Geçersiz oy sayısı 1 olurken, AK Parti\'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu 128 oy aldı.

BİRİNCİ TUR OYLARI

Birinci turda açılan zarf sayısı 307 oldu. İki oy geçersiz sayılırken AK Parti\'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu 126 oy aldı.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR

Mevlüt Uysal 1966 yılında Antalya Alanya dünyaya geldi. İlk ve orta Antalya\'da tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu.

Uysal, serbest avukatlığın yanı sıra aktif siyasetle de uğraştı. AK Parti\'nin Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu. 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir\'in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

2014 Yerel Seçimlerde ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.