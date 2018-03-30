"İBB Başkanı Mevlüt Uysal, kripto CHP'lidir"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP İstanbul İl binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kaftancıoğlu, "İstanbul'un atanmış belediye başkanı" dediği Mevlüt Ünsal için "Kripto CHP'lidir" dedi.

Kaftancıoğlu, "Halkın oylarıyla seçilmemiş bu belediye başkanı 'Bize oy verenlere hizmet vereceğiz' diyerek bilinç altını ortaya koymuştur. Mevlüt Uysal bu açıklamasının ardından 'Silivri'ye metro götüreceğiz' diyor. Tüm bunlar gösteriyor ki Mevlüt Uysal kripto CHP'li. Onun sayesinde İstanbul'u saraydan alıp halka vermemiz daha kolay olacak" ifadesini kullandı.

Özel'in CHP'nin yeni il Başkanı Kaftancıoğlu'na destek için yaptığı İstanbul ziyaretinde gerçekleşen basın toplantısına çok sayıda ilçe örgütü temsilcisi de katıldı. Özel, "Bu sürece İstanbul'u kaybederek başladık, İstanbul'u kazanarak son vereceğiz” diye konuştu.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu söze sabah Okmeydanı'nda yaşanan iş kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaşarak başladı: "İstanbul'a dair acı haberlerle başladık güne. İş kazaları nedeniyle yine bugün üç işçi Okmeydanı'ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında meydana gelen kazada yaralandı. Türkiye'den şehit haberleri… CHP bu acı günlerde memleketi nasıl yaşanabilir hale getirebiliriz mücadelesini yürütüyor. Artık Büyükşehir'i saraydan halka vermek zorundayız. Görüyoruz ki bu işi inanmış insanlarla ve sokaktan yaptığımızda bu mümkün" dedi.

"Mevlüt Uysal kripto CHP'lidir"

Burada işimizi kolaylaştıran İstanbul'un atanmış belediye başkanı, halkın oylarıyla seçilmemiş bu belediye başkanı 'Bize oy verenlere hizmet vereceğiz' diyerek bilinç altını ortaya koymuştur. Mevlüt Uysal bu açıklamasının ardından 'Silivri'ye metro götüreceğiz' diyor. Tüm bunlar gösteriyor ki Mevlüt Uysal kripto CHP'li. Onun sayesinde İstanbul'u saraydan alıp halka vermemiz daha kolay olacak" dedi.

Özgür Özel ise "Canan Hanım seçildiğinden beri il binamızda birlikte ilk toplantımız. Seçildiğinde bana "Öyle Ankara'da oturmak yok. Sık sık İstanbul'a geleceksin" dedi. Ben de öyle yaptım. İstanbul göz bebeğimiz. Zulüm ve OHAL düzenine karşı herkesin müthiş bir güveni ve özverisi var. Önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi kaybettik. İstanbul'u kurtarmadan Türkiye'yi kurtarmak mümkün değil. Yiğit düştüğü yerden kalkar, biz önce İstanbul'u kaybettik sonra Türkiye'yi kaybettik. İstanbulu kurtararak başlayacağız" dedi.

"Halkın oyunu almış hiç kimseyi şeytanlaştıramazsınız"

“Seçim güvenliği ile ilgili 8 parti ile görüştük… Ardından AK Partiyi ziyaret ettik bir çaylarını içtik. Biz kapıdan çıkar çıkmaz “Geldikleri gibi gittiler” dediler. Bu söz bir kişinin ağzına yakışıyordu ilk Cumhurbaşkanının ağzına son cumhurbaşkanının ağzına yakışmadı çünkü Atatürk bunu düşmana karşı söylemişti. Biz düşman kuvvetler değiliz. Türkiye’nin sorunu bu nefret söylemindedir. Düşmanlaştıran, şeytanlaştıran dildir. Ayrıştırıcı dili biz kullanmayacağız biz halkın oyuyla seçilmiş hiç kimseye düşman gözüyle bakmıyoruz. Partimize oy verenlere ve 25 milyon üzerinde kişiye de böyle bakıyor iktidar.”

“Sadece halkın oyunu alanları değil onurlu tarihi şeytanlaştırmaya çalışanlara Akif gibi seslenmek istiyorum. “Gel bu Cumhuriyet’i yıkalım dersen bu kolay yapalım dersen bir Atatürk bir İnönü gerek. Var olanı korumak önemlidir. Biz kazanmak zorundayız. Cumhuriyeti kolay kazanmadık size teslim etmeyeceğiz.”

"Bizim ittifakımız tabanda kuruluyor"

“Bu ülkenin ortak geleceğine inanıyor olmamız lazım. 8 siyasi parti gezdik hepsi birbirinden farklıydı. Ama bu bizim ülkemizdi. Bugün tüm partilerle konuşan tek partiyiz ve kimseyle ittifaka muhtaç olmayan da tek partiyiz. AKP ve MHP tepede ittifak yaptı. Tabandan kopuk bizler parti üst kurullarında bu konuyu konuşup tartışıyoruz ama tabandaki ittifakı da görüyoruz bizim tabanımız artık bu Erdoğan’dan kurtulmak istiyor. Bunu görüyoruz. Dedi.

“MHP’nin ittifaka mecbur olduğunu baraj altında kalacağını görünce AKP ile işbirliğine giriştiğini belirten Özel, “ittifak yapmasını normal baraj altı kalıyor. Tüm partilerle konuşan tek partiyiz. Erdoğan’ı yenecek ittifakı sağlamak boynumuzun borcudur.”

Bir gazetecinin Suriye’ye ilişkin sorusuna Özel: “Bizim için esas olan Suriye’nin toprak bütünlüğüdür. ABD çıkacağız diyor. Fransa gireceğiz diyor. Bu ülke toprak bütünlüğüne ilişkin konuşan yok. Macron’la eş zamanlı yapılan bu açıklama tesadüf değil. Sömürü amacıyla geldiklerini görüyoruz. Evet coniler çekilsin ama Fransa da gelmesin.” Dedi.

Özel dün mecliste yaşanan tiyatro krizine ilişkin de İsmail Kahraman’dan beklenen hareket kendisini tanıdığımız için şaşırmadık ama kınıyoruz dedi.

Özel ve Kaftancıoğlu bugün ayrıca tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek.