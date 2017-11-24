İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSMEK eğitmenleriyle 'Öğretmenler Günü' yemeğinde buluştu

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İBB Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) eğitmenleriyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde yemek verdi.

Yaklaşık 3 bin eğitmenin katıldığı etkinlikte konuşan Mevlüt Uysal, \"İSMEK dünyanın en büyük üniversitesi. 280 bin öğrencimiz var. İSMEK kursları başladığı günden bu yana 2 milyon 800 bin kişiye eğitim vermiş\" dedi.

İSMEK eğitmenlerinin yaptığı işin önemine vurgu yapan Uysal, \"İSMEK kursları, İstanbul\'daki insanların mutluluğu adına çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Sadece orada bir meslek öğrenmek değil, o insanların stresini almak, derdini dinlemek, İstanbul ile barışmasını sağlamak, hayattan daha çok zevk almasını sağlayacak bir eğitim. Onun için işimiz zor\" diye konuştu.

Programda İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ferrah Şarman ve İSMEK İşaret Dili öğretmeni Yeliz Arslan da birer konuşma yaptı. Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve İSMEK Müzik Okulu öğretmenlerinin konseriyle sona erdi.

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