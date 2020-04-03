İBB Başkanı İmamoğlu: Önümüzdeki hafta 500 bin koli yardım paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazır hale gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 bin kolinin hazır hale getirileceğini açıkladı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerden gelen ayni katkılar, bağışlar ve belediyemizin olanaklarıyla yardım paketlerini hazırlamaya başladık. Önümüzdeki hafta 500 bin koli yardım paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazır hale gelecek. Birlikte başaracağız" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile belediyelerin bağış toplamasını durdurmuş ve hesaplara bloke koydurmuştu.