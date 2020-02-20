İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Marmaray mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da vatandaşların 24 saat ulaşıma Marmaray’ın da dahil edilmesi talebi olduğunu hatırlatarak, “UKOME'de çoğunluğu sağlayıp yerel yönetimleri saf dışı bırakmak isteyen yetkililerin vatandaşın sesine kulak vermeleri ülkemiz ve şehrimiz için daha hayırlı olur.” mesajını paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, “Vatandaşlar İstanbul'da başlattığımız 24 saat ulaşım hizmetine Marmaray'ın da dahil olmasını istiyor. UKOME'de çoğunluğu sağlayıp yerel yönetimleri saf dışı bırakmak isteyen yetkililerin vatandaşın sesine kulak vermeleri ülkemiz ve şehrimiz için daha hayırlı olur.” İfadesini kullandı.