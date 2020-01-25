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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Malatya ve Elazığ'a 'geçmiş olsun' ziyareti

İmamoğlu, güzergah boyunca depremin etkilediği yerleşim bölgelerini ziyaret edecek

25 Ocak 2020 13:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'yla beraber 6.6 büyüklüğünde depremin etkilediği ve toplamda 22 kişinin hayatını kaybettiği Malatya ve Elazığ'a gidecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, eşi Sayın Dilek Hanım ile birlikte birazdan, ‘geçmiş olsun’ dileklerini yerinde de iletmek; İBB arama-kurtarma-yardım ekiplerinin çalışmalarını alanda izlemek amacıyla Malatya’ya hareket edecek. Oradan Elazığ’a geçecek olan Sayın İmamoğlu, güzergah boyunca depremin etkilediği yerleşim bölgelerini ziyaret edecektir"

 

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