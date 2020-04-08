İBB Başkanı İmamoğlu Koronavirüs'ten en çok etkilenen ilçeleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından yapılaşmanın çok olduğu Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ilçelerinin etkilendiğini açıkladı.

İmamoğlu, İstanbul Koronavirüs yoğunluk haritasıyla ilgili çarpıcı olan şu: özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bölgesinde yapılaşma çok olduğu için hastalığın yoğunlaştığı görülüyor. Bu harita bize Pandemi Kurulu'nda sunum yapıldı. Boşlukların az olduğu, yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde salgın daha yüksek. Esenyurt örnek verildi. Anadolu Yakası bir nebze daha düşük. Silivri, Çatalca, Büyükçekmece'de zaten azalıyor ama yapılaşmanın olduğu yerde salgının yayılma hızı yüksek." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağış toplayan belediyelere yönelik "Devlet içinde devlet olmaz" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Belediye devletin sahadaki elidir, devletin hasıdır" dedi.

İmamoğlu Fox’ta gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sabah kuşağında sunduğu “Çalar saat” programına katıldı. İmamoğlu, "İstanbul’un yüzde 15’i dahi 2.5 milyon yapıyor. Bu nedenle sokağa çıkma yasağında ısrarlıyız. Bunu ben değil bakın Bilim Kurulu da söylüyor. Bazı sözüm ona gazeteciler bizi ‘darbe’ ile suçladılar. Aslında sokağa çıkma yasağına gerek olmadığını yazdılar. Tedbirler almaya başladığımızda milleti galeyana getirdiğim söylendi. Yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde salgının hızı daha yüksek." diye konuştu.

İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Devlet içinde devlet olmaz" dendi, belediye devletin sahadaki elidir, devletin hasıdır. Belediyenin vakfından başvuru yaptık, pazardan beri bekliyoruz. Olağanüstü meclis toplantısı için hazırlık yapıyoruz, partilerle görüşüyoruz. Sadece kesinti yapmamak belediyelere yetmez, kaynaklarından gelir elde edemiyor. Merkezi hükûmetler mutlaka belediyeler için paket hazırlamalı"