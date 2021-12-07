İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ev ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

"Keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik"

Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayarak, şu mesajı paylaştı: "Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik."