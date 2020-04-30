İBB Başkanı İmamoğlu'na 23 Nisan kitapçığındaki görselle ilgili suç duyurusu

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 23 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara gönderilen hediye kolilerinde yer alan kitapçıkta Aleviliğin farklı bir din gibi gösterildiği ileri sürülen görsel ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özdemir'in avukatı Taha Çalık aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çalık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kitapçığı incelediğimizde farklı dinleri, din adamları üzerinden tasvir etme yolunun seçildiğini görüyoruz. Burada ise imam, papaz ve haham üzerine bir tasvir var ve bunun yanında sözde alevi dedesi olduğu düşünülen bir tasvir de söz konusu. Alevilik inancının İslamiyet'ten farklı lanse edilmesi Alevi vatandaşlarımız tarafından üzüntüyle karşılandı. Biz de bu doğrultuda bir suç duyurusunda bulunma teşebbüsünde bulunduk. TCK'nın 216'ncı maddesine dayanarak halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçunun kanaatiyle başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

Çalık açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın İmamoğlu, daha önce müsaade edilmemiş kitapçığın varlığını bilmesine rağmen aynı kitapçığı 23 Nisan'da yaklaşık 100 bin çocuğa dağıtma ihtiyacı hissediyor. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan güç alarak teşebbüs ettiği bir konu. Burada sadece Alevi vatandaşlarımıza dair aşağılama söz konusu değil. Ortodoks vatandaşlarımıza ilişkin de bir aşağılama var. Orada ilgili sayfadaki tasvire baktığımızda Katolik inancının temsilcisi olan bir din adamı tasviri de var. İstanbul'da yaşayan Ortodoks nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda bu da onlar tarafından hoş karşılanmamış olması gerek. Bu kamu barışını doğrudan zedeleyen bir husustur. İnsanları dini inançları sebebiyle ayrıştırmak, aynı dine mensup insanları ayrıştırmak, mezhepsel çatışmalar yaratmaya vesile olmak kamu barışını doğrudan zedeleyecektir. Biz de bundan dolayı suç duyurusunda bulunduk." (DHA)