İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İmar planı değişiklikleri vatandaşlara SMS'le bildirilecek
23 Şubat 2021 18:40
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bundan sonra imar planı değişikliklerinin o mahallede oturan kişilere SMS ile bildirileceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir ilki duyuran İmamoğlu, askıya çıkarılan imar planı değişikliklerinin anında İstanbullularla SMS yoluyla paylaşılacağını açıklarken, şu ifadeleri kullandı:
"Artık gizli saklı imar planı değişikliği yok; her şey şeffaf, her şey erişilebilir. Türkiye'de bir ilk olan bu hizmetle İstanbul'da alınan her karardan haberiniz olacak. Askıya çıkarılan tüm imar plan ve değişiklikleri anında SMS ile paylaşılacak."
Plan değişikliklerinden haberdar olmak isteyenlerin planaski.ibb.gov.tr adresine girip 'haberdar ol' sekmesine tıklayarak sisteme kayıt olmaları gerekiyor.