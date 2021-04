İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İmar planı değişiklikleri vatandaşlara SMS'le bildirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bundan sonra imar planı değişikliklerinin o mahallede oturan kişilere SMS ile bildirileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir ilki duyuran İmamoğlu, askıya çıkarılan imar planı değişikliklerinin anında İstanbullularla SMS yoluyla paylaşılacağını açıklarken, şu ifadeleri kullandı:

"Artık gizli saklı imar planı değişikliği yok; her şey şeffaf, her şey erişilebilir. Türkiye'de bir ilk olan bu hizmetle İstanbul'da alınan her karardan haberiniz olacak. Askıya çıkarılan tüm imar plan ve değişiklikleri anında SMS ile paylaşılacak."